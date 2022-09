Energiesparen wird zur Pflicht - Neue Verordnung tritt in Kraft

Podcast Energiesparen wird zur Pflicht - Neue Verordnung tritt in Kraft

Die Folgen des Krieges in der Ukraine werden für alle spürbar: Energie wird immer teurer, die Kosten steigen. Und wir alle sollen Energie einsparen. Deshalb gilt ab heute eine neue Energiesparverordnung, die letzte Woche im Kabinett beschlossen wurden. Sie greift in alle Bereiche ein. Was bedeutet das? Welche Kosten kommen auf uns zu? Und müssen wir im Winter frieren?