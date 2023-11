Am Erben scheiden sich die Geister. Nicht nur in Familien, sondern längst auch in der Politik. So wrid seit einiger Zeit über ein Grunderbe diskutiert, das jedem einen gewissen Betrag garantiert. Finanziert werden soll das u.a. über eine höhrere Erbschaftsteuer. Ein Gespräch mit dem Gerechtigkeitstheoretiker Prof. Stefan Gosepath.