Rund fünf Wochen vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai startet Erdogans Partei, die islamistisch-konservative AKP in den Wahlkampf. Lange Zeit wirkte er unbesiegbar. Doch jetzt wankt der Thron in seinem Präsidenten-Palast bedrohlich. Erdogan muss in der Türkei um seine Wiederwahl bangen.