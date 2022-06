Pünktlich zum 40. Jubiläum des NATO-Beitritts Spaniens, kommt das Bündnis in dieser Woche in Madrid zusammen. Neben den 30 NATO-Mitgliedstaaten sind unter anderem auch die Beitrittskandidaten Finnland und Schweden geladen. Auch der ukrainische Präsident Selenskyj wird per Zuschaltung erwartet. Was aber sind seine Erwartungen und die der EU-Bürger an den Gipfel. Wie positioniert sich die Nato künftig gegenüber Russland im Besonderen und wie schaut eigentlich China auf den Gipfel?