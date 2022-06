Die Erhöhung des Mindestlohns war ein zentrales Wahlkampfversprechen der SPD. Heute nun soll das entsprechende Gesetz im Bundestag unter Dach und Fach gebracht werden, damit es am 1. Oktober in Kraft treten kann. Der Mindestlohn würde dann auf zwölf Euro angehoben - von derzeit 9,82 Euro pro Stunde. Je nach Berechnung profitieren davon zwischen sechs und zehn Millionen Beschäftigte - unter anderem Verkäuferinnen und Verkäufer, Reinigungskräfte und Beschäftigte in der Gastronomie. Was halten Arbeitnehmer und Arbeitgeber von der Mindestlohn-Erhöhung? Und was sagen Experten?