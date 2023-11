Am Donnerstag startet in Dubai die COP28, die Weltklimakonferenz. Den rund 200 dort vertretenen Staaten ist klar, dass die Klimakrise schon jetzt omnipräsent ist. Welche Maßnahmen in Dubai verabredet werden, wird daher mit Spannung erwartet. Auch von Niklas Höhne, Klima-Wissenschaftler und Gründer des NewClimate Institute.