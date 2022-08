Der Fachkräftemangel erreicht in Deutschland einen neuen Höchststand. Im Juli waren laut ifo Institut 49,7 Prozent der Unternehmen beeinträchtigt. Woran liegt es, dass es Deutschland nach wie vor so schwierig, vor allem ausländische Fachkräfte zu gewinnen? Bürokratische Hürden verzögern die Anwerbung. Ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist in Arbeit und soll noch in diesem Herbst verabschiedet werden. Aber es gibt schon Kritik daran, dass das nicht ausreichen wird.