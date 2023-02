Sie ist Bundesinnenministerin und will für das Amt der Ministerpräsidentin in Hessen kandidieren: Nancy Faeser von der SPD. Ein Landeswahlkampf verlangt viel Kraft, gleichzeitig führt sie ein Bundesministerium, was für sich schon eine Herkulesaufgabe ist. Wie ist diese Doppelrolle einzuschätzen? Was für die SPD im Land ein Glücksgriff sein könnte, scheint vor allem für die politische Konkurrenz ein Problem zu sein.