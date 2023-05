Am 24.05. feiert die EZB ihr - vorverlegtes - 25-jähriges Jubiläum, denn der Stichtag der Gründung ist eigentlich der 1. Juni. Anlässlich dieses Jubiläums zieht hr-iNFO Bilanz: Hat die EZB die Erwartungen und die an sie gestellten Anforderungen erfüllt? Welche konkreten Auswirkungen haben die Entscheidungen der EZB auf unseren Alltag? Wie hat die EZB in all den Jahren performed?