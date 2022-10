Beim Deutschen Mobilitätspreis (DMP) haben es 18 Projekte in die engere Auswahl geschafft. Sie stehen in insgesamt neun Kategorien zur Wahl. Die Bürgerinnen und Bürger haben über ihre Favoriten abgestimmt - eine Jury kürt jetzt die Preisträger. Heute verkündet Bundesminister Volker Wissing die Gewinner. Was bringen solche Preise der nachhaltigen Verkehrswende wirklich? Sind die Nominierten Projekte der große Wurf oder eher "nettes Beiwerk"? Und werden sie dann auch genutzt?