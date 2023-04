Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist seit Jahren angespannt. Die steigende Zahl an Cyberangriffen und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine haben die Situation weiter verschärft. Laut Branchenverband Bitkom beliefen sich die Schäden durch Cyberkriminalität allein im letzten Jahr auf mehr als 200 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft. Was macht die Politik gegen die wachsende Gefahr durch Cyberangriffe? Ist es dabei sinnvoll, den Spielraum des BKA auszuweiten? Und welche Cyberangriffe gab es bislang in Hessen?