Podcast Gegen alle Zweifel: Trump will zurück nach Washington

Trotz der Niederlage seiner Kandidaten und Kandidatinnen bei den Zwischenwahlen in den USA will Donald Trump wieder antreten als Präsidentschaftskandidat für 2024. Das ist bemerkenswert, aber letztlich wenig überraschend. Unsere Analyse am Morgen.