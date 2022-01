Bundesweit klettert die 7-Tage-Inzindenz jeden Tag auf neue Höchstwerte, in Hessen liegen nur noch vier Landkreise unter der Marke von 500. Omikron scheint unaufhaltsam, den Höhepunkt dieser Infektionswelle erwarten Experten erst im Februar. Wenn sich aber nun die Infektionen mit Omikron so rasant ausbreiten, kann dann ‚Eindämmen‘ noch das Ziel in der Pandemie sein? Oder lieber weg mit dem Corona-Regeln?