Heute feiert der Bundesverband deutscher Stiftungen sein 75-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird mit einem ganz besonderen Stiftungstag vom 10. bis 12. Mai 2023 in Berlin gefeiert. Unter dem Titel „ZukunftsFest - Gemeinsam Chancen stiften“ wird auf die Geschichte des Bundesverbandes zurückgeblickt und Herausforderungen und Chancen für Stiftungen in der Zukunft diskutiert. Was ist Sinn und Zweck von Stiftungen? Was muss man beachten, wenn Stiftungen gegründet werden? Wir schauen genauer auf eine hessische Stiftung - und sprechen auch mit Kritikern des Stiftungs-Modells.