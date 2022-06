Gewöhnen an das Grauen? Wenn der Krieg in der Ukraine zur Normalität wird

Fast 15 Wochen Krieg in der Ukraine - und ein Ende ist nicht in Sicht. Möglicherweise könnte der Krieg noch Monate andauern. Gewöhnen wir uns allmählich daran, dass in unmittelbarer Nachbarschaft ein Krieg stattfindet? hr-iNFO hat mit Betroffenen und Experten gesprochen.