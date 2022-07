Trotz Corona - die Reiselust ist in diesem Sommer so groß wie schon lange nicht mehr. Aber Urlaub 2022 ist nicht mehr wie Urlaub anno 1999. Nachhaltigkeit und klimafreundlich sind zwei Schlagworte, die für viele immer wichtiger werden. Das haben die Anbieter erkannt und stellen sich darauf ein. Wie sieht es mit entsprechenden Angeboten in Hessen aus? Und klimafreundliches Reisen, geht das überhaupt?