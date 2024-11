Harris oder Trump: Präsidentschaftswahl in den USA

Wird mit Kamala Harris zum ersten Mal in der US-Geschichte eine Frau Präsidentin? Oder kehrt Donald Trump zurück? Der Ausgang der US-Wahl ist Umfragen zufolge so eng wie lange nicht mehr. Die heutige Wahl entscheidet nicht nur das Schicksal der USA, sondern könnte auch die transatlantischen Beziehungen und die politische Landschaft in Europa maßgeblich beeinflussen.