Das Jahr 2022 wird uns als Jahr der Dauerkrisen und des Ukraine Krieges in Erinnerung bleiben. Aber auch als das Jahr in dem die Hilfsbereitschaft besonders groß war. Einige Menschen widmen gar ihr ganzes Leben, dem Ziel, Not zu lindern. Wir stellen heute besondere Menschen und Vereine vor, die humanitäre Hilfe leisten in Ländern, die von Krieg, Hunger oder Umweltkatastrophen betroffenen sind- und wir fragen, was uns Menschen eigentlich dazu antreibt, anderen Hilfe zu leisten und was das bei den Helfenden auslöst.