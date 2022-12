Mindestens zweieinhalb Stunden pro Woche sollten sich Erwachsene eigentlich sportlich betätigen. Das tun in Deutschland laut Robert-Koch-Institut aber nur 20 Prozent der Menschen. Die Bundesregierung hat deshalb heute in Berlin zu einem großen Bewegungsgipfel eingeladen, bei dem neben Sport- und Gesundheitspolitikern auch Vertreter des organisierten Vereinssports darüber beraten, wie man Menschen wieder mehr in Bewegung bringen kann. Wir sprechen darüber, wie genau das gelingen kann und welche Folgen Bewegungsmangel haben kann.