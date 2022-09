Fitness ist nicht einfach nur Turnschuhe anziehen und loslaufen - Fitness ist inzwischen ein Feld für die Wissenschaft. Trainingsmethoden, Regeneration, all das wird inzwischen erforscht. Wie steht es um die Fitness der Menschen in Hessen? Und wie um die zahlreichen Fitnessstudios, der erst Corona und jetzt steigende Energiepreise verkraften müssen. Und was ist überhaupt Sportsucht?