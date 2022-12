In Deutschland geboren oder nach Deutschland eingewandert zu sein, hier zu leben oder zu arbeiten - das allein macht Menschen vor dem Gesetz noch nicht zu Deutschen. In der vergangenen Woche hat der Bundesrat deshalb das Chancen-Aufenthaltsrecht beschlossen. Wird es künftig leichter sein, in Deutschland eingebürgert zu werden? Wie verläuft derzeit die politische Debatte? Ist das neue Staatsbürgerschaftsrecht wirklich "modern", oder hätte es auch noch besser sein können?