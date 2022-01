"Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr." Was Rilke schrieb, wird immer zutreffender: Der Bau neuer Wohnungen in Deutschland wird immer teurer. Im November sind die Preise so stark gestiegen wie seit 1970 nicht mehr. Hauptgrund war die starke Verteuerung von Baumaterialien wie Holz, Stahl und Dämmstoffen. Und in der Zukunft dürfte es kaum besser werden. Wo genau liegen die Gründe für den Preisanstieg? Was hat das mit der Pandemie zu tun? Was kann die Politik jetzt tun, um das einzudämmen? Und welche Möglichkeiten haben die, die jetzt bauen oder sanieren wollen?