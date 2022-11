Die deutsche Fußballelf steigt heute aktiv in die WM in Katar ein. Und damit stellt sich für die Fans in Deutschland die Frage: gucken und mitfiebern oder die umstrittene WM in Katar boykottieren? Laut Umfragen steht es in dieser Frage etwa 50 zu 50. Die Fußball-Nation Deutschland scheint also gespalten zu sein. Wie ist die Stimmungslage? Was bewegt eingefleischte Fußballfans diesmal, dem Sport den Rücken zu kehren und nicht in der Kneipe oder im Freundekreis zu schauen? Und was sagen die, die trotz aller Kritik einschalten?