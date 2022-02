Alles wird teurer in der Türkei: Die Inflationsrate für Januar lag bei 48,7 Prozent. Das ist der höchste Stand seit fast 20 Jahren. Viele Ökonomen machen Staatschef Erdogan für die Misere verantwortlich. Er mischt sich immer stärker in die Geldpolitik der Zentralbank ein. Warum ist besonders in der Türkei die Inflation so hoch?