n Deutschland läuft erneut eine Debatte über den Umgang mit Prostitution. Einzelne Abgeordnete verschiedener Fraktionen fordern ein so genanntes Sexkaufverbot, also die Kriminalisierung der Prostitution. Vor allem die Unionsparteien setzen sich dafür ein, während große Teile von SPD und Grünen dagegen sind. Die BefürworterInnen des Sexkaufverbots wollen damit nach eigener Aussage SexarbeiterInnen vor Gewalt und Ausbeutung schützen und Menschenhandel verhindern. Prostitution soll langfristig abgeschafft werden. Sie plädieren für das sogenannte Nordische Modell, nach dem sich nicht die Sexarbeiterinnen selbst strafbar machen, sondern deren Kunden. Statt des Angebots wird die Nachfrage eingedämmt. Gleichzeitig zeigen internationale Studien, dass gegenteilige Effekte die Folge sind: Verbote verhindern weder Prostitution, noch dämmen sie negative Auswirkungen ein. Wo tatsächlich Zwang und Gewalt eine Rolle spielen, bieten Verbote keinen Schutz, so die Meinung der Gegner des Nordischen Modells.