Am 17. Juni starten in Berlin die Special-Olympics-World-Games, die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung. Tausende Athletinnen und Athleten reisen aus der ganzen Welt an und messen sich bis zum 25. Juni in über 20 Sportarten. Es wird die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung.