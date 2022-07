Jetzt erst recht? – über Reiselust in Krisenzeiten

Corona, Ukrainekrieg, Inflation und dann noch das Chaos beim Fliegen und teils beim Bahnfahren. Da kann einem fast schon die Lust vergehen am Verreisen. Macht Urlaub überhaupt noch Spaß in diesen Zeiten? Wie ist die Lage am Frankfurter Flughafen? Und ist die Reisebranche zufrieden mit dem Sommergeschäft?