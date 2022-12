Bombenhagel, kein Strom, keine Heizung und Hunger. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist in dem Land nichts mehr wie es vorher war. Trotzdem gibt es dort Menschen, die weitermachen, durchhalten, Opfer bringen. Dafür wird das ukrainische Volk heute im EU-Parlament ausgezeichnet. Der gesamten Bevölkerung wird in Straßburg der EU-Menschenrechtspreis, der Sacharow-Preis, verliehen. Er geht normalerweise an einzelne Personen oder Organisationen, die sich weltweit für die Verteidigung der Menschenrechte einsetzen. Im letzten Jahr hat ihn zum Beispiel der russische Oppositionelle Alexej Nawalny bekommen. Wir sprechen darüber mit der Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley (SPD). Außerdem blicken wir in die Ukraine: Wie geht es den Menschen dort nach fast einem Jahr Krieg?