Am Samstag ist die Eneriesparverordnung abgelaufen, die seit 1. September 2022 galt: In öffentlichen Arbeitsstätten war in dieser Zeit eine maximale Raumtemperatur von 19 Grad vorgeschrieben; Gebäude, Denkmäler und Werbeflächen durften zu bestimmten Zeiten nicht beleuchtet werden; Unternehmen konnten die Mindestraumtemparatur auf 19°C senken; Gemeinschaftsflächen, auf denen sich niemand dauerhaft aufhielt, durften ebenso wie private Pools nicht mehr beheizt werden. Was hat das verordnete Energiesparen gebracht? Wie kam es bei den Menschen an? Und wie wird es jetzt nach dem Ende der Energiesparverordnung weitergehen?