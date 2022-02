100.000 Soldaten hat Russland an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Seitdem herrscht Angst vor einem Krieg im Osten Europas. Bundeskanzler Scholz reist in die Ukraine, dann geht's weiter nach Moskau. Er versucht sich in Krisendiplomatie. Wir haben dazu unter anderem mit Andrij Melnyk gesprochen, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland.