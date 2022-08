Kick Off für die Bundesliga – wenn das Runde wieder in das Eckige muss

Die schönste Nebensache der Welt ist wieder da - mit einem Kracher-Spiel: Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Der Europa-League-Sieger gegen den Deutschen Meister. hr-iNFO schaut auf die sportlichen Vorzeichen der neuen Saison: Wie selbstbewusst startet Eintracht Frankfurt? Was hat sich sonst so getan in der Liga? Außerdem: Welche Funktion hat der Profifußball in schwierigen Krisenzeiten?