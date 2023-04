In Deutschland fehlen 230.000 Erzieherinnen und Erzieher. Viele Kinder haben keinen Kitaplatz, obwohl es seit etwa zehn Jahren ein Recht auf Betreuung gibt. Viele Kinder werden auch in viel zu großen Gruppen betreut. Studien kommen auf bundesweit 384.000 fehlende Betreuungsplätze. Und allein in Hessen sind es laut einer Studie von Bertelmann für das Jahr 2023 10.000 Fachkräfte, die fehlen. Das hat gravierende Folgen: Immer häufiger bekommen Eltern trotz Rechtsanspruch keinen Platz und fehlen als Fachkräfte am Arbeitsplatz. Darüber hinaus entgeht Kindern gute frühkindliche Bildung. Wie lässt sich das Problem beheben?