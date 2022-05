Es wird damit gerechnet, dass Finnland und Schweden in den kommenden Tagen den Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen. Aber was ist eigentlich von der Norderweiterung der NATO zu halten und ist der Beitritt der Länder eher eine Chance oder Gefahr? hr-iNFO hat mit einem Experten für Sicherheitspolitik gesprochen und sich bei jungen Finnen umgehört.