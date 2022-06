Immer mehr Arztpraxen werden von Investoren aufgekauft. Ärzte machen sich Sorgen, dass die gute medizinische Versorgung von Renditeversprechen in den Hintergrund gedrängt wird. Die Investoren treiben auch die Preise für freiwerdende Arztsitze und Praxen in die Höhe. Wie funktioniert das System? Wie ist die Lage in Hessen? Und was sagt die Politik?