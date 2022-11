Der 11.11. ist der Start in die "jecke Jahreszeit". Jetzt dürfte es ziemlich wild werden, nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause. Es könnte einigermaßen unbeschwert zugehen - wenn, ja wenn da nicht die ganzen Krisen wären: Krieg in der Ukraine, durch die Decke gehende Energiepreise, schwächelnde Konjunktur, eine ungewisse Zukunft. Ist das jetzt also die richtige Gelegenheit, um ausgelassen zu feiern und Witze über die schwierigen Zeiten zu machen? "Darf" man das? Oder "muss" man das sogar? Was bedeutet ausgelassene Party für die Gesellschaft? Mit welcher Vorfreude und akribischer Vorbereitung starten die Narren in die Fastnacht? Und wie schlagen sich die Herausforderungen und Krisen in den Feierlichkeiten nieder?