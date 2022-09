Unter dem Motto: Starke Wirtschaft, starkes Deutschland beginnt am Dienstag in Berlin der Arbeitgebertag. Doch diese markigen Worte verdecken, dass die Stimmung in der deutschen Wirtschaft so schlecht ist wie seit Jahrzehnten nicht; Corona-Krise, Inflaftion, Ukraine-Krieg sowie die Energiekrise sorgen dafür, dass viele Ökonomen mit einer Rezession rechnen. Zahlreiche Unternehmerverbände schlagen inzwischen Alarm und sehen das Risiko einer Insolvenzwelle in Deutschland. Wie schlimm ist die Lage in den Betrieben wirklich? Droht Deutschland wirklich eine Deindustrialisierung durch Pleiten und Abwanderung?