Korrektiv oder Störenfried? Die FDP und ihre Rolle in der Ampel

Die FDP kommt an diesem Freitag bis Sonntag zu ihrem 74. Ordentlichen Bundesparteitag in Berlin zusammen. Die Partei hat bei den letzten Landtagswahlen durchgängig schlecht abgeschnitten, liegt in den bundesweiten Umfragen nur knapp über fünf Prozent. Auf dem Parteitag wird es daher um den weiteren Kurs und die Position innerhalb der Ampel-Regierung gehen. Auch Präsidium und Vorstand werden turnusgemäß neu gewählt.