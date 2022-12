Maskendeals, Schmiergelder oder gekaufte Fußballweltmeisterschaften - Deutschland ist in Sachen Korruption kein Land der Seligen. Zudem gilt die Bundesrepublik als Geldwäscheparadies, unter anderem weil hier hohe Bargeldzahlungen ohne Nachweispflichten möglich sind. An diesem Freitag wird im Rahmen des Welttags gegen die Korruption auf beide Probleme aufmerksam gemacht. Wir fragen: Wie lassen sich die beiden Phänomene eindämmen? Was tut die Bundesregierung?