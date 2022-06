In einer Phase, in der wir uns das „normale“ Leben wieder erwartet hätten, bereiten alarmierende Zahlen Grund zur Sorge: Auf ein offensichtlich unzureichend vorbereitetes Gesundheitssystem rollt eine Lawine an Patienten zu, die mit Long oder Post Covid Erkrankungen zu kämpfen haben. Und auch immer mehr Post Vac-Fälle, also Beschwerden nach der Corona-Impfung, werden gemeldet. Was müsste sich in unserem Gesunds- und Sozialsystem ändern, um den Erkrankten gerecht zu werden bzw. sie vor dem sozialen und wirtschaftlichen Absturz zu bewahren?