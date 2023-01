Das neue Jahr bringt Not und Hoffnung in die ukrainischen Gebiete, die schwer von der russischen Besetzung getroffen sind und schwer unter Beschuss stehen, wie viele Regionen der Ukraine, die eigentlich längst befreit waren. Frieden ist auch jetzt zum Beginn des Jahres 2023 nicht in Sicht. Wie geht es den Menschen in der Ukraine, welche Lösungen sehen sie für ihr Land? Welche strategischen Möglichkeiten eröffnen sich? Und wie geht es den Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind?