Die Differenzen in der Ampel-Koalition werden immer deutlicher. Bei der Kabinettsklausur in dieser Woche traten sie wieder auf - in der kommenden Woche soll ein Koalitionsausschuss die Wogen glätten. Aber klar ist: Die drei Parteien passen nicht wirklich zusammen. Was als "Fortschrittskoalition" begann, zankt sich angesichts der vielen Krisen in doch vielen Bereichen: in der Energiepolitik, bei der Entlastung ärmerer Bevölkerungsschichten, in der Bewältigung der Corona-Pandemie. Prallen hier unversöhnliche Ideologien aufeinander?