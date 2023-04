Ostern steht vor der Tür, das Fest der Auferstehung Jesu Christi und damit das höchste Fest der Christen. Doch seit Jahren können immer weniger Menschen etwas mit der Kirche anfangen und treten aus. Eine Trendwende ist nicht in Sicht, im Gegenteil: Die Zahl der Kirchenaustritte steigt von Jahr zu Jahr. Wir wollen wissen: Was sind die Gründe dafür? Welche Rolle spielt der synodale Weg? Wie versuchen die Kirchen ihre Mitglieder zu halten? Und was hat der Papst mit den Austritten zu tun?