Woodstock im Jahr 1969 ist für viele Menschen der Inbegriff von „Love and Peace“. Ein Jahr zuvor aber wurde schon in Mittelhessen die Liebe und der Frieden gefeiert und die Faszination an Hippies, ihrem Lebensstil und der Musik ist seitdem ungebrochen ungebrochen. Nach drei Jahren Pause findet in diesem Jahr das Herzberg Festival in Breitenbach am Herzberg wieder statt. Aber wer sind die Hippies von heute und was macht ihre Musik aus?