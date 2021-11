Macht die Krise kreativ? Die Arbeitswelt in Corona-Zeiten

Corona hat auch die Arbeitswelt durcheinandergewirbelt und ist bis heute dabei, sie nachhaltig zu verändern. Eine ganz neue Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt: Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vermissen von ihrem Unternehmen noch immer einen klaren Plan für die Zukunft. Nur jeder zweite Beschäftigte sieht die eigene Firma für die neue Arbeitswelt gerüstet. Wie hat die Pandemie unser täglich Brot verändert, was bedeutet das im Kleinen für die Firmen und im Großen für die Wirtschaft? Und was muss die Politik leisten, um den Laden am Laufen zu halten, und zwar kurz- sowie langfristig?