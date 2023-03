Heute ist der von den Vereinten Nationen ausgerufene Welt-Down-Syndrom-Tag (seit 2012). Das Datum greift symbolisch die Tatsache auf, dass bei Personen mit Down-Syndrom das Chromosom Nr. 21 dreimal vorkommt. An diesem Tag sollen die Anliegen der Menschen mit Down-Syndrom im Mittelpunkt stehen. Ein besonders wichtiges Thema für viele von ihnen: Trotz großer ethischer Bedenken wurde ein Bluttest zur Diagnose des Down-Syndroms noch während der Schwangerschaft im vergangenen Jahr zur Kassenleistung erhoben. Dagegen gab es vehemente Proteste. In Dänemark etwa wird dieser Test schon lange jeder Schwangeren angeboten und dort kommen kaum noch Kinder mit Down-Syndrom zur Welt - 95 Prozent entscheiden sich für die Abtreibung. In Deutschland gibt es dazu keine offiziellen Zahlen, laut Arbeitskreis Down-Syndrom sollen es etwa zwei Drittel aller Eltern sein.