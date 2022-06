Nicht nur für einen Fototermin wollte Kanzler Olaf Scholz in die Ukraine reisen. Das hat er eingelöst mit der Ankündigung, dass Deutschland die Ukraine darin unterstützt, EU-Mitglied zu werden. Ein war ein klares Signal an Kiew und an Russland. Die Ukraine, und auch viele osteuropäische EU-Staaten hatten trotzdem mehr erwartet. Wie ist der Kanzlerbesuch in Kiew zu bewerten?