Jeden Tag neue Höchststände, die Corona-Zahlen explodieren geradezu. Die Politik ist damit beschäftigt, kurzzeitig die Krise zu managen, um Schlimmeres zu verhindern. Was dabei aus dem Blick gerät: Einige der Infizierten von heute sind die Langzeit-Patienten von morgen. Unter "Long Covid" werden all die Symptome zusammengefasst, die auch nach überstandener Covid-Erkrankung bleiben. Wirkliche Heilung ist bislang nicht in Sicht. Was wissen wir über Long Covid und was noch nicht? Wo muss noch mehr getan werden? Wie geht es den Patienten?