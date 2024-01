Am 13.01.2024 wird in Taiwan ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Wird die Insel politisch näher an China rücken oder sich noch weiter abwenden? Die Insel vor dem chinesischen Festland ist aus Sicht der Kommunistischen Partei eine abtrünnige Provinz und sie soll wieder ins eigentliche China eingegliedert werden. Viele Taiwanesen sehen das anders.

