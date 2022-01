In Springen / Heidenrod, einer ländlichen Gegend im Taunus, hat die Sekte Bhakti Marga ihr Hauptquartier. Ihr Guru Swami Vishwananda wird von seinen Anhängerinnen und Anhängern als Gott verehrt. Was er verspricht, ist bedingungslose Liebe - Just Love. Doch seit vielen Jahren berichten Aussteiger:innen immer wieder von Manipulation, Brainwashing, Machtmissbrauch - und von sexualisierter Gewalt, die ihnen Vishwananda angetan habe.