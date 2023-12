Deutschland und Brasilien wollen ihre Beziehungen verbessern - das zumindest hatte Bundeskanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch Anfang des Jahres in Brasilien angekündigt. Jetzt soll es konkret werden: Bei den deutsch-brasilianischen Regierungskonsultationen in Berlin. Die finden heute zum ersten Mal seit 2015 wieder statt. Die Zusammenarbeit solle unter anderem beim Kampf gegen den Klimawandel und beim Schutz des Amazonas-Regenwaldes gestärkt werden. Außerdem sollen Möglichkeiten zum Ausbau erneuerbarer Energien, sowie die Herstellung von grünem Wasserstoff im Fokus stehen. Ebenso wolle man sich intensiv zu den Bereichen Außen- und Sicherheitspolitik austauschen. Wir sprechen mit Oliver Stuenkel, Politikwissenschaftler und Professor für internationale Beziehungen an der Fundacao Getulio Vargas in Sao Paulo, über die deutsch-brasilianischen Beziehungen. Außerdem gibt uns Helmut Tündermann von der mele-Gruppe, Einblicke in ein deutsches Unternehmen, das in Brasilien Biogasanlagen baut. Ergänzt wird die Folge durch Berichte unserer Kolleginnen und Kollegen aus Berlin und Brasilien.